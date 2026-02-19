RENFORCEMENT DU COMITÉ EXÉCUTIF DE FIGEAC AÉRO

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce la nomination de Simon Peucat et Frédéric du Laurens au sein de son comité exécutif et une évolution de son organisation opérationnelle afin de refléter la croissance de l’empreinte industrielle du Groupe en France et au Maghreb.



FIGEAC AÉRO renforce sa structure de gouvernance avec la nomination de deux nouveaux membres au sein de son Comité Exécutif, Simon Peucat et Frédéric du Laurens :

Simon Peucat accompagne depuis 22 années la croissance de FIGEAC AÉRO au sein de la direction des opérations et en charge du site de Mécabrive. Avant sa nomination, Simon dirigeait les sites de Figeac, Saint-Nazaire, et Méaulte (Picardie) ;

Frédéric du Laurens cumule près de 30 ans d’expérience en opérations aéronautiques en France et à l’international au sein de groupes industriels comme Alstom ou Lisi, où il s’est notamment spécialisé dans le pilotage de plans d’amélioration de la performance et de transformation industrielle. Avant de rejoindre FIGEAC AÉRO, Frédéric était vice-président opérations et innovation pour Abipa International. Il est titulaire d’un MBA de l’Université de Warwick, diplômé de l’Institut de Mécanique de Marseille et certifié Lean Six Sigma Black Belt.