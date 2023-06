Rendements: les investisseurs individuels trop optimistes (enquête Natixis IM)

(AOF) - « Les investisseurs individuels affichent leur confiance en dépit du climat inflationniste et d’un nouveau contexte de marché », affirme Natixis Investment Managers sur la base d’une enquête mondiale menée auprès de 8 550 investisseurs individuels. Le gérant affirme que « plus des deux tiers des investisseurs individuels dans le monde ont une vision positive de leurs finances, malgré une inflation tenace » et que les investisseurs individuels français « affichent de grandes attentes et espèrent des rendements de 10,1 % supérieurs à l'inflation cette année ».

Natixis IM relève cependant que seuls 2 % des 8 550 investisseurs individuels interrogés (et 2 % des 500 investisseurs français sondés) ont " correctement identifié les conséquences d'une hausse des taux d'intérêt sur leurs investissements ".

Les changements significatifs qu'ont connu l'économie et les marchés mettent en évidence des lacunes dans les connaissances en matière d'investissement et de portefeuilles: si les investisseurs individuels français s'attendent encore à des rendements de 10,1 % supérieurs à l'inflation cette année, ce rendement reste supérieur aux attentes moyennes mondiales de 8,6 %.

L'enquête a été conduite en mars 2023 auprès d'investisseurs disposant de plus de 100 000 dollars (soit quelque 93 000 euros) d'actifs investissables.