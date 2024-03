Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: vente de 99,1 millions d'actions Nissan réalisée information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 09:05









(CercleFinance.com) - Dans le prolongement de son annonce de la veille, Renault Group indique avoir vendu à Nissan 99.132.100 actions Nissan, représentant environ 2,5% du capital du Japonais, vente entraînant un flux de trésorerie positif de 358 millions d'euros.



Cette opération améliore la position nette financière de la division automobile et permet d'accélérer le désendettement du groupe français. Cette transaction soutient également son objectif de retrouver une notation financière investment grade.



Conformément au nouvel accord de l'Alliance, Renault Group a l'option de vendre le reste des actions qui n'ont pas été rachetées par Nissan, représentant 181.557.900 actions, sur une période de 180 jours à Nissan ou à des tiers.





