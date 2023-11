Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: va présenter son nouveau Master, à Lyon information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 12:42









(CercleFinance.com) - Renault présentera demain, en première mondiale, son nouveau Master, lors du salon Solutrans de Lyon.

A cette occasion, toute la gamme utilitaire arborera la nouvelle identité visuelle de la marque, indique le constructeur.



Le stand accueillera également un corner HYVIA où la marque profitera de la semaine européenne de l'hydrogène pour révéler une nouvelle architecture de Renault Master Van H2-TECH et un corner MOBILIZE où des solutions concrètes et durables pour les professionnels, et le transport routier et urbain seront à l'honneur avec notamment la présentation de Bento, le micro-utilitaire 100 % électrique.



Le partenaire TOLV, qui fournit des kits rétrofits pour convertir des Renault Master thermiques de plus de 5 ans en version électrique sera également présent sur un stand dédié.







