 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 826,23
+1,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Renault: va présenter la nouvelle Clio à Munich
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 09:46

(Zonebourse.com) - Le groupe annonce que la nouvelle Clio sera révélée en première mondiale lors d'une conférence de presse à Munich, en marge du salon, le lundi 8 septembre. Il s'agit de la sixième génération du modèle.

La Renault Clio est leader des ventes en Europe au premier semestre 2025 (130 500 ventes).

Du mardi 9 au dimanche 14 septembre, Renault investit également l'Odeonsplatz, en plein centre de Munich, pour présenter au grand public la nouvelle Renault Clio. Le public pourra également découvrir Renault 5 et Renault 4 E-Tech electric.

Le stand Renault offrira également au grand public une immersion inédite grâce à un bar à vinyles nouvelle génération avec une sélection de 120 disques à l'écoute.

Enfin, le grand public pourra découvrir l'univers de Clio grâce à la boutique The Originals Renault Store et la nouvelle gamme de merchandising dédiée.

Valeurs associées

RENAULT
34,2400 EUR Euronext Paris +4,74%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank