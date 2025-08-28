Renault: va présenter la nouvelle Clio à Munich information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 09:46









(Zonebourse.com) - Le groupe annonce que la nouvelle Clio sera révélée en première mondiale lors d'une conférence de presse à Munich, en marge du salon, le lundi 8 septembre. Il s'agit de la sixième génération du modèle.



La Renault Clio est leader des ventes en Europe au premier semestre 2025 (130 500 ventes).



Du mardi 9 au dimanche 14 septembre, Renault investit également l'Odeonsplatz, en plein centre de Munich, pour présenter au grand public la nouvelle Renault Clio. Le public pourra également découvrir Renault 5 et Renault 4 E-Tech electric.



Le stand Renault offrira également au grand public une immersion inédite grâce à un bar à vinyles nouvelle génération avec une sélection de 120 disques à l'écoute.



Enfin, le grand public pourra découvrir l'univers de Clio grâce à la boutique The Originals Renault Store et la nouvelle gamme de merchandising dédiée.





