Renault: va présenter la nouvelle Clio à Munich
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 09:46
La Renault Clio est leader des ventes en Europe au premier semestre 2025 (130 500 ventes).
Du mardi 9 au dimanche 14 septembre, Renault investit également l'Odeonsplatz, en plein centre de Munich, pour présenter au grand public la nouvelle Renault Clio. Le public pourra également découvrir Renault 5 et Renault 4 E-Tech electric.
Le stand Renault offrira également au grand public une immersion inédite grâce à un bar à vinyles nouvelle génération avec une sélection de 120 disques à l'écoute.
Enfin, le grand public pourra découvrir l'univers de Clio grâce à la boutique The Originals Renault Store et la nouvelle gamme de merchandising dédiée.
