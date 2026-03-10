information fournie par Reuters • 10/03/2026 à 09:52

Renault va lancer quatre nouveaux modèles en Inde en 2030

Renault RENA.PA va lancer quatre nouveaux modèles en Inde d'ici à 2030, a déclaré mardi le directeur général de la marque Renault, Fabrice Cambolive, lors d'une présentation du plan stratégique du groupe.

La production du petit SUV Bridger devrait débuter l'an prochain en Inde avant d'être être étendue rapidement à d'autres marchés, a ajouté Fabrice Cambolive.

