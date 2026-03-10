 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Renault va lancer quatre nouveaux modèles en Inde en 2030
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 09:52

Renault RENA.PA va lancer quatre nouveaux modèles en Inde d'ici à 2030, a déclaré mardi le directeur général de la marque Renault, Fabrice Cambolive, lors d'une présentation du plan stratégique du groupe.

La production du petit SUV Bridger devrait débuter l'an prochain en Inde avant d'être être étendue rapidement à d'autres marchés, a ajouté Fabrice Cambolive.

(Reportage par Gilles Guillaume, rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

GEELY AUTOMOBILE
1,773 EUR Tradegate +0,77%
NISSAN MOTOR CO
2,101 EUR Tradegate 0,00%
RENAULT
28,770 EUR Euronext Paris +2,53%
STELLANTIS
6,151 EUR MIL +2,74%
VOLKSWAGEN
92,300 EUR XETRA +3,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank