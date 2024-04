Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: un nouveau concept 'compact' de point de vente information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 10:14









(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé vendredi un nouveau concept de point de vente baptisé 'rnlt', un format implanté en hypercentre et censé constituer une véritable vitrine de sa marque.



Le groupe automobile indique que ces 'showrooms' visent à proposer aux visiteurs une expérience 'immersive', en leur permettant notamment de découvrir les derniers modèles et les innovations du constructeur.



Chaque site sera équipé d'une boutique de produits dérivés 'The Originals Renault' proposant miniatures, vêtements et accessoires.



Selon Renault, l'objectif est d'attirer des clients potentiels en implantant ces espaces de manière stratégique des zones de forte affluence, comme les grands centres commerciaux.



Un premier site a déjà ouvert ses portes en plein coeur de Paris, au 104 boulevard Haussmann, avant qu'une vingtaine d'autres points de vente ne voient prochainement le jour à Séoul, Bruxelles, Milan, Rome, Rotterdam, Madrid, Londres, Berlin ou Medellin.





