Renault: tours de piste d'Alpenglow avec un moteur hydrogène

(CercleFinance.com) - Alpine présentera la toute première version roulante d'Alpenglow lors du meeting des 6 Heures de Spa-Francorchamps. Alpenglow est propulsé par un moteur à combustion interne à hydrogène.



Le concept-car d'Alpenglow avait été révélé fin 2022 lors du Mondial de Paris. Alpenglow, dans sa version roulante à hydrogène, est désormais attendu pour trois tours de piste le 11 mai sur le circuit de Spa-Francorchamps (Belgique).



' Alpenglow incarne le futur du design d'Alpine en sport automobile mais aussi pour les prochains modèles de série. C'est également le laboratoire de la marque pour de futures technologies de mobilité durable, avec un moteur à combustion interne à hydrogène qui permettra de décupler le plaisir de conduire ' indique le groupe.





