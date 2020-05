Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: Réunion jeudi avec les syndicats sur le plan d'économies Reuters • 25/05/2020 à 13:14









RENAULT: RÉUNION JEUDI AVEC LES SYNDICATS SUR LE PLAN D'ÉCONOMIES PARIS (Reuters) - Renault a invité les représentants du personnel du groupe à une réunion jeudi soir sur son plan d'économies de deux milliards d'euros, a déclaré lundi un représentant de la CGT. "Il y a un CCSE qui va avoir lieu jeudi soir à 18h30 pour une heure, c'est là que la direction générale officialisera ce qu'elle appelle la réduction des coûts de deux milliards, dans laquelle on peut s'attendre à de nouvelles diminutions d'effectifs, voire à des fermetures de site", a déclaré Fabien Gâche, représentant de la CGT chez Renault, dans une vidéo postée sur internet. Il s'exprimait depuis la Fonderie de Bretagne à Caudan (Morbihan), l'un des sites du groupe qui seraient menacés par le plan d'économies selon plusieurs médias français. Renault n'a pas pu être joint dans l'immédiat. (Gilles Guillaume, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.53%