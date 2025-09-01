 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 718,25
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Renault réorganise sa direction, une ex-Mercedes chez Dacia
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 10:50

(Actualisé avec précisions)

par Gilles Guillaume

Renault RENA.PA a réorganisé lundi en profondeur son équipe dirigeante pour gagner en agilité face aux défis de l'électrification et de la concurrence chinoise, avec la création d'une nouvelle fonction de patron de la croissance et l'arrivée d'une ex-Mercedes à la tête de Dacia.

"Pour relever l'ensemble des défis qui se dresse devant nous, nous avons besoin d'une organisation capable de décider plus vite, d'exécuter plus efficacement et toujours plus proche de ses clients", a déclaré François Provost, nouveau directeur général du groupe au losange, cité dans un communiqué.

Cette nouvelle organisation passe par la création de la fonction de "chief growth officer", confiée au directeur général de la marque Renault, Fabrice Cambolive, pour exploiter les synergies entre les marques Renault et Dacia, et par la fusion des fonctions de CTO (Chief Technology Officer) de Renault Group et de la filiale électrique et software Ampere, confiées à Philippe Brunet.

Le constructeur automobile français a nommé fin juillet son directeur des partenariats François Provost comme nouveau directeur général pour succéder à Luca de Meo, architecte du redressement et de la transformation du constructeur automobile français, parti soudainement diriger le groupe de luxe Kering.

Le jour de son départ, deux semaines plus tôt, Renault avait été contraint d'abaisser ses prévisions annuelles de marge opérationnelle et de free cash-flow à cause d'une dégradation du marché des véhicules utilitaires et d'une pression commerciale accrue de la part de ses concurrents.

La nouvelle organisation, qui touche presque la moitié des fonctions et membres de l'équipe de direction, est aussi marquée par le départ de Denis Le Vot, jusqu'ici directeur général de la marque low cost à succès Dacia et finaliste des candidats à la succession de Luca de Meo, selon des sources.

Il est remplacé par l'allemande Katrin Adt, juriste de formation et spécialiste de la vente automobile aux particuliers, pour la marque Smart de Daimler puis pour Mercedes-Benz.

"Elle a conduit l'électrification chez Smart. Et ça, c'est un sujet évidemment pour Dacia dans les cinq, dix ans à venir", commente Michael Foundoukidis, analyste automobile chez Oddo BHF. "Elle a eu aussi un gros focus retail dans sa carrière. Et Dacia est évidemment une marque extrêmement retail, plus que d'autres. Donc ça amène du sang neuf."

(Gilles Guillaume, avec Dominique Patton et Alban Kacher, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)

Valeurs associées

RENAULT
34,2000 EUR Euronext Paris +1,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • societe générale (Crédit: John Reynolds / Flickr)
    Société Générale: Deutsche Bank passe à l'achat, avec un objectif relevé
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 12:16 

    (Zonebourse.com) - Deutsche Bank a annoncé lundi être passé à un conseil d''achat' sur le titre Société Générale , contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 63 euros. Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Quatre nominations à la direction chez Atos
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 12:03 

    (Zonebourse.com) - Le groupe de services informatiques Atos Group annonce la nomination de quatre dirigeants de premier plan, dont Florin Rotar comme vice-président exécutif (EVP), directeur technologique (CTO) et membre de son comité exécutif. Dans ses nouvelles ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 01.09.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • STEF : La situation technique est plutôt incertaine
    STEF : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 01.09.2025 11:51 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank