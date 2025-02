Renault : rentabilité record en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

En 2025, prenant en compte les incertitudes du marché, Renault vise une marge opérationnelle du groupe supérieur ou égal à 7 % et un free cash-flow supérieur ou égal à 2 milliards d'euros (contre 2,883 milliards d'euros) incluant 150 millions d'euros de dividendes de Mobilize Financial Services (MFS) (contre 600 millions d'euros en 2024).

"Renault Group continue d'améliorer sa performance opérationnelle, d'exécuter sa stratégie et atteint pleinement ses objectifs. 2024 a été une année importante avec les premiers bénéfices de notre offensive produits sans précédent", a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group.

Le dividende proposé au titre de l'exercice 2024 s'élève à 2,20 euros par action, en hausse de 19% par rapport à l'année dernière (+0,35 euro par action). Le taux de distribution est à 21,5% du résultat net – part du groupe. Ce dividende, intégralement versé en numéraire, sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires le 30 avril 2025. La date de détachement du dividende est prévue le 8 mai 2025 et sa mise en paiement le 12 mai 2025.

"Le résultat net part du groupe ressort en 2024 à 2,8 milliards d'euros (excluant un total de -2,0 milliards d'euros d'impacts de Nissan liés à la moins-value sur les cessions d'actions Nissan, à la contribution de Nissan et à une perte de valeur sur la participation dans Nissan), soit une progression de 21% par rapport à 2023", explique Renault.

