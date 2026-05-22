Renault réalise une émission obligataire Samouraï double tranche

Renault Group annonce le succès d'une émission obligataire Samouraï pour un montant nominal total de 159 milliards de yens (soit environ 860 MEUR), la première du groupe combinant une tranche destinée aux investisseurs particuliers et une tranche destinée aux investisseurs institutionnels.

L'opération est en effet structurée en une tranche dédiée aux investisseurs individuels pour 100 MdsJPY, venant à échéance en 2030 et offrant un coupon de 3,02%, et une autre dédiée aux investisseurs institutionnels de 59 MdsJPY, venant également à échéance en 2030 et offrant un coupon de 3,02%.

Renault Group devient la 1ère entreprise non japonaise à lancer une obligation Samouraï double tranche, à la fois retail et wholesale . Cette opération lui permet de profiter de conditions de marché attractives et sera utilisée pour ses besoins généraux, notamment afin d'anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures.

Ce succès témoigne de la solidité financière de Renault Group, mise en évidence par l'amélioration de sa notation de crédit, ainsi que de la confiance des investisseurs japonais dans son nouveau plan stratégique futuREady, selon le constructeur automobile au losange.