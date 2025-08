Renault: pris de contrôle à 100% de l'usine de Chennai information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 08:57









(Zonebourse.com) - Renault Group annonce 'franchir une nouvelle étape clé dans son développement à l'international', grâce à l'acquisition de la participation de 51% dans l'usine de Chennai (RNAIPL), jusqu'ici détenue par son partenaire japonais Nissan.



Depuis son démarrage en 2010, l'usine de Chennai a produit plus de 2,8 millions de véhicules - dont 1,2 million exportés vers plus de 100 pays - ainsi que 4,6 millions de moteurs et boîtes de vitesses.



'Troisième marché automobile mondial, l'Inde poursuit sa croissance soutenue, avec une progression de 7% en 2024 et des perspectives de 3,5% en 2025', souligne le constructeur au losange, qui voit dans ce pays un pilier central de sa stratégie globale.



RNAIPL sera ainsi consolidée à 100% dans les états financiers consolidés de Renault Group. Pour diriger cette nouvelle phase de développement, Stéphane Deblaise est nommé directeur général de Renault Group en Inde, à compter du 1er septembre.





Valeurs associées RENAULT 32,5700 EUR Euronext Paris -0,43%