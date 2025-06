Renault: partenariat entre Alpine F1 et AtkinsRéalis information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que son équipe de F1, BWT Alpine Formula One Team, s'est associée à AtkinsRéalis, une organisation mondiale spécialisée dans les services d'ingénierie et d'énergie nucléaire.



Ce partenariat vise à exploiter des synergies en matière de technologies, d'expertises et d'infrastructures afin de favoriser l'innovation et l'excellence en ingénierie.



Les deux entités prévoient notamment de développer une académie d'ingénierie pour renforcer leurs compétences respectives.



Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis, souligne que cette collaboration permettra à ' ingénieurs chevronnés et jeunes talents de bousculer les conventions ' et de contribuer à la performance et à la durabilité.



De son côté, David Sanchez, directeur technique exécutif de BWT Alpine Formula One Team, se félicite de cette alliance avec un acteur maîtrisant des technologies adaptées aux exigences du sport automobile.



Le partenariat sera inauguré ce weekend, à l'occasion du Grand Prix du Canada.









