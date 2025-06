Renault: partenariat avec Roland-Garros prolongé information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Renault , partenaire premium du tournoi de Roland-Garros depuis 2022 pour une durée initiale de cinq ans, fait part du renouvellement de ce partenariat pour cinq années supplémentaires, soit jusqu'à l'édition 2031.



Le constructeur au losange rappelle que ce partenariat avec la Fédération Française de Tennis se concrétise avec notamment la mise à disposition d'une flotte de véhicules électrifiés et la présence du logo Renault sur le filet des courts principaux.



En parallèle, il confirme sa présence à l'international avec les Roland-Garros eSeries by Renault, la plus grande compétition internationale de tennis virtuel, et les Roland-Garros Junior Series by Renault, dédiés aux jeunes talents en Asie et en Amérique du Sud.





