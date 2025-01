Renault: part de marché améliorée en France en 2024 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Renault indique rester n°1 du marché français VP+VU (voitures particulières et véhicules utilitaires) avec 391.882 véhicules vendus sur l'année 2024 et une part de marché de 18,7%, en progression de 0,5 point dans un marché automobile en léger repli (-2,5%).



La marque au losange conserve la tête du marché VP avec 277.297 immatriculations et une part de marché accrue de 0,5 point à 16,1%. Renault Clio reste le véhicule le plus vendu en France avec 102.790 immatriculations en 2024, tous canaux confondus.



Elle revendique aussi des hausses de volumes de 30,2% pour les véhicules hybrides et de 37,5% pour les véhicules 100% électriques, améliorant ainsi fortement ses parts de marché sur ces deux segments à respectivement 24,7% et 17,4%.



Par ailleurs, Renault reste toujours leader sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL) avec 114.585 immatriculations, une part de marché en progression de 0,3 point à 30%, et trois véhicules sur le podium (Master, Trafic, Kangoo).





