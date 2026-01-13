Renault parie sur un modèle grand luxe, mais hors d'Europe

Le groupe Renault a dévoilé mardi son modèle le plus haut de gamme, un luxueux crossover hybride fabriqué en Corée du Sud, qui sera vendu en Corée, dans le Golfe et en Amérique latine, mais pas en Europe.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Aux antipodes des petits modèles lancés en Europe, cette voiture imposante, aux finitions fastueuses et bourrée d’électronique, baptisée "Filante", illustre les ambitions internationales de Renault, dont les ventes hors d'Europe ont augmenté en 2025 de 11%, à 616.000 véhicules, a précisé Fabrice Cambolive, patron de la marque française. A comparer aux ventes européennes de Renault, d'un million en 2024.

Dévoilé mardi à Séoul, le crossover il est le cinquième des huit nouveaux modèles prévus par Renault dans le cadre de son plan international 2027, pour lequel le groupe investit 3 milliards d'euros sur quatre ans.

Positionnée sur le segment E, sommet de la pyramide des catégories auto, la Filante, longue de près de cinq mètres, multiplie les aides à la conduite et étale sur son tableau de bord un immense écran. Une image d'opulence très loin de celle de Renault en Europe.

Elle sera fabriquée dans l'usine coréenne de Busan, à partir de la plateforme technologique de son partenaire chinois Geely, qui détient 34% de cette usine.

A l'international, Renault a lancé depuis 2023 quatre modèles plutôt haut de gamme, la Kardian, fabriquée au Brésil et au Maroc, le Duster, fabriqué en Turquie, le Grand Koleos, fabriqué en Corée et le Boréal, au Brésil.

Renault recherche ainsi hors d'Europe des marchés "premium" à plus forte marge, comme la Corée où 80% du marché est composé de gros modèles, pour des clients friands de statut social. "Pas comme en Europe où les consommateurs sont satisfaits d'avoir le strict nécessaire", selon le directeur du design du groupe, Laurens van den Acker.

"Comme la plupart des constructeurs positionnés sur des petits véhicules, il cherche à monter en gamme", a souligné Olivier Hanoulle, du cabinet Roland Berger.

Une initiative qui laisse très sceptique le consultant indépendant Matthias Schmidt. "Nous considérons cela comme irréaliste pour Renault", a-t-il commenté auprès de l'AFP. "Les constructeurs généralistes ont tenté à de nombreuses reprises, et échoué, à combler le fossé entre les marques de gros volume et les marques premium à faible volume mais à fortes marges. Il faut supporter des années, voire des décennies de pertes pour atteindre ce Graal. Mais le contexte économique n’est pas le plus favorable pour tenter l’expérience", a-t-il estimé.