Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: ouverture des commandes du Nouveau Captur information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'ouverture des commandes de la Nouvelle Captur en France. L'ouverture des commandes est à partir du 10 avril et les premières livraisons aux clients sont prévues au début de l'été.



Le groupe propose une gamme avec trois niveaux d'équipements : Evolution, Techno et la nouvelle version Esprit Alpine.



Depuis son lancement en 2013, Captur s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans 90 pays à travers le monde.



Nouveau Captur intègre notamment une nouvelle signature lumineuse, une calandre facettée sur laquelle est apposé le logo Nouvel'R ainsi qu'un capot plus haut et plus horizontal.



Les nouveaux optiques avant sont dotés en série de la technologie full LED sur toutes les versions. La face arrière profite aussi d'une modernisation avec la coque des feux arrière désormais transparente, un nouveau logo et un diffuseur remodelé.



A l'intérieur, il n'y a plus de cuir et les selleries inédites utilisent des tissus recyclés (notamment la sellerie Esprit Alpine recyclée à plus de 26 %).



Grande première sur le segment B, Nouveau Captur propose le système multimédia OpenR Link sur le nouvel écran tactile vertical de 10,4 pouces disponible sur toutes les versions.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.83%