Renault: nouvelle directrice marketing Dacia France information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - Renault Group fait part de la nomination de Domitille Labarre au poste de directrice marketing Dacia France à compter du 1er juin. Elle succède à Sylvain Coursimault, nommé directeur BU Dacia chez Mobilize Financial Services à la même date.



Depuis 2022, Domitille Labarre assumait les responsabilités de secrétaire exécutif du directeur général de la marque Dacia, Denis Le Vot, après avoir été cheffe de service marketing produit et prix pour la marque au sein de la direction commerciale France.





