Renault: nomme un Directeur des affaires publiques

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Jean-André Barbosa au poste de Directeur des affaires publiques de Renault Group à compter du 1er juillet.



Jean-André Barbosa sera rattaché à François Provost, Directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques, il aura la responsabilité de l'ensemble des activités d'affaires publiques du Groupe.



À ce jour, chargé des affaires européennes et réglementaires France, Jean-André Barbosa étend son périmètre pour y inclure les affaires internationales et celles liées à la compétitivité.



Il a rejoint Renault Group le 1er septembre 2022 en charge des affaires publiques européennes et de la réglementation pour la France.



' Mettre en place une organisation mondiale des affaires publiques va nous permettre de mieux interagir avec les décisionnaires, de mieux animer les enjeux de compétitivité dans les pays où nous opérons et de mieux aligner les objectifs et intérêts ' a déclaré François Provost, Directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques de Renault Group.





