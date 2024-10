Renault maintient ses perspectives pour 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Renault au troisième trimestre 2024 atteint 10,7 milliards d’euros, en hausse de 1,8% par rapport au troisième trimestre 2023. À taux de change constants, il progresse de 5%. Le chiffre d’affaires de l’Automobile s’établit à 9,35 milliards d’euros, en baisse de 0,5% par rapport au troisième trimestre 2023. Il comprend 3,1 points d’effet de change négatif (- 289 millions d’euros) essentiellement lié à la dévaluation du peso argentin, du real brésilien et dans une moindre mesure à celle de la livre turque. À taux de change constants, il progresse de 2,6 %

Au troisième trimestre 2024, les ventes mondiales du groupe s'élèvent à 482 468 véhicules (- 5,6%). En Europe, le groupe résiste mieux que la tendance baissière du marché (- 6,1%) en immatriculant 328 111 véhicules (- 5,3%) et reprend de la part de marché en confirmant sa troisième place à 9,8% du marché automobile.

Les ventes progressent et surperforment en particulier les marchés en Italie (+ 16,6%), en Espagne (+ 11,9%) et au Royaume-Uni (+11,4%), permettant de compenser partiellement une activité plus faible en France et en Allemagne. À l'international, le groupe immatricule 150 217 véhicules (- 5,8%).

Renault confirme ses perspectives financières 2024 : une marge opérationnelle du groupe supérieur ou égal à 7,5%, un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros.

