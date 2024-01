Renault: les marchés saluent l'annulation de l'entrée en Bourse d'Ampere

( AFP / LOU BENOIST )

Les marchés financiers ont salué mardi l'annulation par Renault de l'introduction en Bourse de sa filiale électrique, Ampere.

L'action Renault gagnait 1,40% à 34,8 euros mardi à 15H, après avoir tutoyé les 36 euros à l'ouverture.

Le groupe français, qui se redresse après des années difficiles, a annoncé lundi soir l'annulation du lancement en Bourse de cette nouvelle filiale lancée en novembre 2023.

Ampere rassemble les activités électriques et logicielles de Renault en France, avec un total de 11.000 collaborateurs, chargés de lancer les nouvelles R5 et Scénic électriques.

Dans son communiqué, le constructeur a justifié la décision par des "conditions de marché actuelles" et par des rentrées d'argent frais supérieures aux prévisions, qui permettent de financer le développement d'Ampere.

La valorisation de cette filiale en Bourse avait été estimée entre huit et dix milliards d'euros, soit autant que Renault Group.

L'entrée d'Ampere en Bourse devait permettre de la financer sans puiser dans les comptes de Renault, et de récompenser plus vite les actionnaires. Mais le patron du groupe Luca de Meo avait déjà assuré qu'il ne la braderait pas.

Pour les analystes d'Oddo BHF, qui avaient été séduits par le projet Ampere, ce retrait surprise est "une décision pragmatique dans un contexte défavorable à la fois sur les marchés comme dans le secteur automobile", avec le ralentissement de la croissance des ventes d'électriques.

"Face à l'appétit limité des investisseurs pour ce projet d'entrée en Bourse, et avec une situation financière de plus en plus solide au niveau du constructeur, arriver à une vente était moins prioritaire", commente Oddo dans une note parue mardi.

Pour Jefferies, cela "évite également de distraire la direction à un moment critique pour l'industrie et renforce la crédibilité de la direction en matière d'allocation de capital".

Pour Stifel, la dilution potentielle des actions de Renault par des partenaires était le principal inconvénient de cette opération, et le fait que Renault garde le contrôle de 100% de sa filiale électrique devrait être "bien accueilli par les investisseurs".

Les actions d'Ampere auraient dû être en partie achetées par Nissan et Mitsubishi, les partenaires de Renault dans l'Alliance, ainsi que par le géant des puces électroniques Qualcomm. Renault doit désormais "discuter" de ces investissements, a indiqué sa direction lundi.

Nissan et Mitsubishi ont "pris note" de cette décision. "Toutes nos collaborations sont maintenues et nous poursuivons nos discussions avec Renault", ont précisé les deux groupes japonais mardi à l'AFP.