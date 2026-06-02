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Renault Group lève 750 millions d'euros sur le marché obligataire
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 18:14

Le constructeur automobile a annoncé avoir placé avec succès une émission obligataire de 750 millions d'euros à échéance juin 2031, assortie d'un coupon de 4,125%.

"L'opération a suscité une forte demande de la part des investisseurs, l'émission ayant été largement sursouscrite", souligne Renault dans un communiqué. Le constructeur estime que cet accueil témoigne de la confiance du marché dans sa solidité financière, renforcée par le récent relèvement de sa notation de crédit, ainsi que dans son nouveau plan stratégique, futuREady.

Grâce à cette opération, Renault Group bénéficie de conditions de marché jugées "attractives". Les fonds levés serviront aux besoins généraux du groupe et contribueront notamment à anticiper le refinancement de certaines échéances de dette à venir.

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