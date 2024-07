Renault Group : hausse de 1,9% des ventes en volume au premier semestre

(AOF) - Renault Group a enregistré au premier semestre 2024 une hausse de ses ventes globales de 1,9% à 1,154 million de véhicules vendus. Le constructeur automobile a confirmé sa troisième place en Europe : augmentation de 6,7% de ses volumes avec 847 623 véhicules, dans un marché en hausse de 5,5%. La part des ventes à particuliers du groupe sur ses cinq principaux pays en Europe représente près de 62 % des ventes.

La part des véhicules électrifiés représente 29,6 % des ventes en Europe (+4,3 points sur un an). Cette performance s'explique notamment par le succès des motorisations hybrides, dont les ventes augmentent très fortement : +59,6 % par rapport au premier semestre 2023, explique Renault.

Le portefeuille de commandes du groupe en Europe est " solide " à 2,6 mois de ventes prévisionnelles à fin juin 2024, " reflétant un bon début d'année en termes de prises de commandes ".

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.