Renault et Nissan remanient leur alliance, notamment sur leurs participations croisées

Les constructeurs automobiles Renault et Nissan ont annoncé lundi être tombés d'accord pour remanier leur accord de février 2023 revoyant leur alliance avec à la clef la possibilité pour les deux entreprises de descendre à 10% de participations croisées, au lieu de 15% actuellement.

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le nouvel accord prévoit également la cession de la participation de 51% de Nissan dans l'usine de Chennai, en Inde, dont Renault prendrait le contrôle intégral, et la production par le constructeur français sur le continent européen d'un véhicule dérivé de Twingo pour le compte de l'entreprise japonaise.

Nissan est également "libéré de son engagement à investir dans Ampere", filiale du groupe Renault dédiée à la production de véhicules électriques, ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué.

Renault "a un fort intérêt à voir Nissan redresser sa performance le plus rapidement possible", a souligné le directeur général du groupe français, Luca de Meo, cité dans le communiqué.

"Dans un esprit pragmatique et orienté vers le business, nous avons discuté des solutions les plus efficaces pour soutenir son plan de redressement", a-t-il ajouté.

Nissan, en difficulté, engagé dans des réductions d'effectifs et de capacités massives, souhaite "créer un modèle économique plus agile et efficace qui nous permettra de réagir rapidement à l’évolution des conditions de marché et de conserver les liquidités pour nos investissements futurs", d'après son PDG Ivan Espinosa.

"Nos projets de nouveaux SUV pour le marché indien sont toujours d’actualité et nous poursuivrons nos exportations de véhicules vers d'autres marchés", a précisé M. Espinosa.

Le rachat des parts de Nissan dans l'usine de Chennai aura un impact de 200 millions d'euros sur la trésorerie de Renault, a indiqué le groupe, qui a confirmé sa perspective financière pour l'année 2025.

Il est aussi prévu que Renault, "à travers Ampere", développe un dérivé de Twingo conçu par Nissan pour le marché européen à partir de 2026.

Enfin, les deux constructeurs pourront faire descendre leurs participations croisées à 10%, sous réserve "d'un processus organisé et coordonné avec l'autre société".

Actuellement, Renault et Nissan détiennent chacun 15% de participations croisées. L'accord libère également Nissan d'injecter, comme prévu auparavant, 600 millions d'euros dans Ampere.

Cet amendement de l'accord sur l'alliance Renault-Nissan et la résiliation de l'accord d'investissement dans Ampere seront effectifs "sous réserve de la réalisation de certaines conditions préalables, attendue d’ici fin mai" prochain, stipule le communiqué, sans préciser ces conditions.