Renault et Nissan: collaboration renforcée sur les châssis et moteurs dans la nouvelle Alliance

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Renault, Nissan et Mitsubishi s'apprêtent à collaborer davantage dans certains domaines malgré le détricotage de leur Alliance, notamment sur les châssis et les moteurs thermiques, ont-ils indiqué mercredi dans un communiqué.

Les trois constructeurs automobiles collaborent déjà sur de nombreux projets: 60% des véhicules qu'ils produisent partagent une plateforme (châssis) commune. Mais ce taux devrait notamment augmenter, ont signalé les trois groupes dans leur communiqué.

Les nouveaux Nissan Juke et Leaf électriques seront notamment basés sur la plateforme CMF-EV, codéveloppée par Renault et Nissan pour leurs véhicules électriques.

Nissan sera également client de Horse, l'entité de Renault dédiée aux moteurs hybrides et thermiques, et recevra "six familles de boîtes à vitesses et moteurs" et quelque 500.000 pièces par an. Horse fournira également "plusieurs clients industriels", dont Mitsubishi Motors, selon le communiqué.

Renault, Nissan et Mitsubishi - dont Nissan détient 34% du capital - ont remis à plat l'alliance qui les lie depuis 1999 avec un nouvel accord, entré en vigueur début novembre.

Alors que Renault détenait auparavant 43,4% de Nissan, les deux entreprises détiennent désormais une participation croisée de 15%, signant la fin d'une longue domination du groupe français.

Les deux constructeurs japonais ont confirmé par ailleurs de vastes investissements déjà annoncés dans l'entité électrique de Renault, Ampère, qui doit être introduite en Bourse en 2024: 600 millions d'euros de la part de Nissan et 200 millions pour Mitsubishi.

Ampère va développer en Europe une voiture compacte électrique Nissan, qui remplacera la petite Micra. Cette filiale concevra et fabriquera également un modèle électrique Mitsubishi.

En outre, Nissan envisage toujours d'entrer dans la filiale d'économie circulaire de Renault, "The future is neutral", qui réunit notamment les installations de reconditionnement et de recyclage de l'usine du groupe français à Flins (Yvelines).

Les dirigeants des trois constructeurs automobiles se réunissent mercredi à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) pour le conseil mensuel de l'Alliance.

Plusieurs projets communs en Amérique latine doivent également permettre "d'améliorer les synergies", avec notamment un petit pick-up développé par Renault et "partagé avec Nissan", le Niagara. L'Alliance prévoit aussi la "mutualisation" des activités électriques sur le continent, avec la commercialisation de deux petits véhicules électriques.

L'infrastructure de recharge est également citée parmi les "projets communs futurs".