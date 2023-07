Renault : en pole position

Un carnet de commande record grâce, notamment, à la nouvelle Clio. (© Renault)

Fort d'un carnet de commandes record et de baisses des coûts, Renault relève ses prévisions financières pour 2023. Le marché applaudit.

Son actualité: Renault en tête. Non content de reprendre, grâce à sa nouvelle Clio, la place très enviée de voiture la plus vendue de France, occupée jusqu'alors par la Peugeot 208, Renault Group s'est offert la plus forte hausse du CAC 40, avec un rebond de 6,45%, lors de la dernière semaine de cotation du mois de juin.

Il faut dire que le groupe qui chapeaute les marques Renault, Dacia, Alpine et Mobilize a multiplié les annonces enthousiasmantes. D'abord en réhaussant ses perspectives financières pour 2023.

Grâce aux succès des nouveaux lancements, notamment les SUV Arkana et Austral, et aux bonnes ventes de Dacia, le constructeur français prévoit désormais une marge opérationnelle comprise entre 7 et 8%, contre 6% anticipés précédemment. Le directeur général, Luca de Meo, prévoit aussi un free cash-flow opérationnel de l'automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros (contre 2 milliards d'euros prévus).

Pour les analystes de Bernstein, les bonnes performances de Renault ne sont pas liées à la dynamique du marché (inférieure à 10% en 2024) mais au bon mix de ventes et à la baisse des coûts de production, deux des axes stratégiques du plan Renaulution lancé par la nouvelle direction, il y a trois ans. Mais ce qui intéresse le plus les observateurs concerne la scission de la division véhicules électriques Ampère, désormais prévue début 2024, et le développement mondial de la marque sportive Alpine, véritable cheval de Troie pour conquérir les marchés américains et chinois.

Sa valorisation

Renault ne donne aucune précision sur la valorisation de sa filiale électrique. Mais la plupart des analystes s'accordent sur un montant proche des 10 milliards d'euros, alors que la capitalisation boursière de Renault dépasse à peine les 11 milliards.

Pour autant, certains observateurs anticipent un risque de cannibalisation avec l'action Renault, notamment dans un contexte de marché qui pourrait être peu propice «pour cristalliser pleinement la valeur de cet actif». En attendant, Oddo BHF note que, fort d'une offensive produits inédites (19 nouveaux modèles entre 2024 et 2025), le constructeur français affiche un carnet de commandes record à fin juin, qui le place bien en avance sur ses objectifs.

«La rentabilité de Renault pourrait atteindre des sommets et dépasser le record établi en 1999», assure, de son côté, Stifel, qui estime que le résultat d'exploitation devrait être tiré «d'au moins un quart» grâce au bon mix des ventes et de coûts de production moins défavorables. Les deux analystes restent à l'achat sur le titre avec des objectifs respectifs de 60 et 48 euros.

À confirmer le 27 juillet prochain, lors de la présentation des résultats semestriels.

Achetez [RNO] Objectif : 45 euros. Profil : dynamique.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels, le 27 juillet.