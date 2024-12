Renault: en forte hausse après l'annonce de Nissan et Honda information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de +2% au lendemain de l'annonce par Honda et Nissan d'un protocole d'entente (MoU) en vue de leur rapprochement, qui pourrait également inclure Mitsubishi Motors.



Suite à cette annonce, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 60 euros sur Renault .



Si le read-across pour Renault reste limité à ce stade, le bureau d'études pense que le constructeur automobile français 'devrait jouer un rôle important dans les discussions, que ce soit sur le plan opérationnel ou, surtout, sur le plan actionnarial'.



'La participation de Renault dans Nissan nous semble toujours plus monétisable aujourd'hui avec cet accord qu'avant, et la 'meilleure' perception induite de Nissan à court terme nous confortent dans notre opinion d'un scénario favorable à Renault', juge-t-il.





Valeurs associées RENAULT 47,10 EUR Euronext Paris +1,82%