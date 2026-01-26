Renault dévoile son Duster pour l'Inde, moteur de croissance hors d'Europe

La marque Renault présente son nouveau Renault Duster pour l'Inde, près de Paris

Renault Group a dévoilé lundi à Chennai, en Inde, son tout nouveau ‍SUV Duster conçu pour un marché indien ultraconcurrentiel mais appelé à capter 50% de la croissance automobile mondiale d'ici 2030.

Modèle clé ‌dans la stratégie d'internationalisation du groupe au losange, la voiture a été présentée lors d'un grand spectacle alliant ​musique, danse et lumières dans le stade Jawaharlal Nehru, ⁠à Chennai. C'est dans cette ville du Sud de l'Inde que se trouve également l'usine de fabrication ⁠du véhicule, un ‍modèle iconique pour les Indiens qui signe son ⁠grand retour après cinq ans d'absence.

Lors de la présentation, le directeur général de la marque Renault, Fabrice Cambolive, a déclaré ​que l'Inde était un pilier clé de la croissance de la marque hors d'Europe.

Le nouveau Duster indien, un peu plus ⁠haut que la version actuellement commercialisée en Europe ​sous la marque Dacia, joue à fond la ​carte du nom ​iconique puisque les lettres DUSTER ont remplacé le losange Renault ​sur la face avant.

Le ⁠véhicule se veut aussi plus premium dans ses finitions et ses équipements, avec notamment l'introduction d'un grand toit ouvrant panoramique, de 17 aides à la conduite, des services Google à bord ‌et d'une motorisation hybride.

Duster sera commercialisé en Inde à partir du printemps et également lancé ultérieurement en Afrique du Sud et dans les pays du Golfe, a déclaré Renault dans un communiqué.

(Reportage Aditi Shah, Gilles Guillaume pour la version française, édité ‌par Kate Entringer)