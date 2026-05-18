Renault dévoile le nom de son pick-up destiné à l'Amérique latine

Renault a dévoilé le nom de son futur pick-up commercialisé en Amérique latine et qui sera révélé le 10 septembre prochain. Le véhicule sera assemblé à l'usine de Cordoba en Argentine.

Baptisé Niagara, ce pick-up "au design robuste qui allie habitabilité, confort et hautes technologies", doit permettre de renforcer l'offensive produit du plan stratégique du groupe futuREady, avec 14 nouveaux modèles lancés en dehors de l'Europe à l'horizon 2030.

Sa commercialisation doit débuter d'ici la fin de l'année 2026. Pour Sylvia dos Santos, responsable des appellations marque Renault : "d'origine amérindienne, le nom Niagara fait écho au grondement de l'eau, au tonnerre et à l'immensité des territoires. Il suggère la robustesse, la grandeur et la force des éléments. Il invite à l'exploration des grands espaces. Il porte en lui la promesse d'un véhicule imaginé aussi bien pour le quotidien que pour l'évasion".