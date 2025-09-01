Renault dévoile la nouvelle équipe dirigeante autour de François Provost

Un mois après son arrivée à la tête de Renault , François Provost a dévoilé lundi la nouvelle équipe dirigeante, composée principalement de personnes travaillant déjà au sein du constructeur automobile, et une nouvelle organisation qui permettra de "décider plus vite".

François Provost, à Pékin, en 2018 ( AFP / NICOLAS ASFOURI )

"Nous avons besoin d'une organisation capable de décider plus vite, d'exécuter plus efficacement et toujours plus proche de ses clients", déclare François Provost dans un communiqué, ajoutant que cette nouvelle gouvernance réunit des personnes "expérimentées", "dotées d'une expertise solide et surtout d'une légitime interne qui fera la différence".

Fabrice Cambolive, actuellement directeur général de la marque Renault, aura désormais la responsabilité des marques Renault et Dacia.

"Il veillera à définir une approche stratégique unifiée et à optimiser les chiffres d'affaires sur l'ensemble des marchés", une organisation qui "permettra à Renault Group de capitaliser pleinement sur l'identité et le positionnement de chacune de ses marques", indique le groupe dans le communiqué.

La marque Dacia aura comme directrice générale Katrin Adt, venue de Mercedes. Elle rendra compte à Fabrice Cambolive.

Avant cette nouvelle organisation, Dacia avait pour directeur Denis Le Vot, "qui a choisi de quitter l'entreprise", précise le groupe. Le nom de M. Le Vot avait été évoqué parmi les remplaçants possibles de Luca de Meo, après l'annonce de son départ surprise pour rejoindre le groupe Kering.

M. Cambolive, 57 ans, sera en outre responsable du développement international du groupe, "avec une priorité donnée à l'Inde, à l'Amérique latine et à la Corée".

Lors de la présentation des résultats semestriels, le 31 juillet, François Provost avait indiqué que Renault garderait parmi ses priorités l'Amérique du Sud et l'Inde, et ne s'intéresserait pas à la Chine ou aux Etats-Unis.

M. Provost, 57 ans, dont plus de vingt ans chez Renault, avait pris ce jour-là ses fonctions.

Autres annonces effectuées lundi: Philippe Brunet (chez Renault depuis plus de trente ans) est nommé responsable de la technologie et prend la responsabilité de l'ingénierie à la fois pour le groupe Renault et pour Ampere, filiale de Renault dédiée à la production de véhicules électriques.

Il succède à Philippe Krief, qui reste directeur général de la marque sportive Alpine et qui "sera entièrement dédié au développement de la future gamme et du positionnement de Alpine".