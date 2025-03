Renault desserre davantage ses liens avec Nissan

(AOF) - Renault (-1,6% à 46,74 euros) et Nissan ont conclu un amendement au " Nouvel Accord de l'Alliance " pour augmenter leur flexibilité concernant leur participation croisée alors que le constructeur japonais traverse une passe difficile. Cette participation croisée peut désormais être ramenée à 10% pour Renault Group et Nissan au lieu de 15 % actuellement. La participation de Renault dans le capital de son partenaire japonais est, à ce jour, de 35,71 % (17,05 % d'actions Nissan détenues en direct et 18,66 % d'actions détenues dans la fiducie française dont Renault Group est bénéficiaire).

Nissan est depuis novembre 2024 à la recherche d'un investisseur à long terme, banque ou groupe d'assurance, pour l'aider à remplacer une partie de la participation de Renault, selon le Financial Times. Nissan a décidé début février de mettre fin aux discussions à propos d'un rapprochement avec son compatriote Honda.

" Partenaire long terme de Nissan au sein de l'Alliance et principal actionnaire, Renault Group a un fort intérêt à voir Nissan redresser sa performance le plus rapidement possible ", a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group. " Cet accord-cadre, bénéfique pour les deux parties, démontre l'état d'esprit agile et efficient de la nouvelle Alliance".

Des projets en Inde

Renault détiendra 100 % de la coentreprise Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL) en rachetant la participation de 51% de Nissan. Elle continuera cependant à produire des modèles Nissan. Le Japonais a en outre choisi Renault pour développer et produire un dérivé de Twingo, conçu par Nissan. Il serait cependant libéré de son engagement d'investir dans Ampere, tout en poursuivant les projets prévus.

Renault Group et Nissan continueront d'opérer conjointement le centre de recherche technologique et business en Inde, Renault Nissan Technology & Business Center India (RNTBCI). Nissan conservera sa participation à hauteur de 49 % du capital et Renault Group sa participation de 51 %. Au cours des prochaines années, Nissan continuera à s'approvisionner auprès de RNAIPL pour servir l'Inde ainsi que l'export.

" L'Inde est un marché clé pour l'automobile et Renault Group va y déployer un écosystème et une organisation industrielle efficaces ", estime Luca de Meo.

A l'occasion de ces annonces, Renault a confirmé sa perspective financière pour l'exercice 2025 visant à atteindre un free cash-flow d'au moins 2 milliards d'euros, incluant la consolidation de RNAIPL. Renault Group a également réitéré ses perspectives de marge opérationnelle du groupe en 2025. Le groupe vise une marge opérationnelle du groupe supérieur ou égale à 7 %.

