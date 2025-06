Renault: départ de Luca de Meo le mois prochain information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce que Luca de Meo a décidé de quitter ses fonctions 'afin de relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile', départ qui sera effectif le 15 juillet, Luca de Meo continuant d'exercer ses fonctions jusqu'à cette date.



Le conseil d'administration, réuni par son président Jean-Dominique Senard, a donc lancé le processus de désignation d'un nouveau directeur général pour le constructeur automobile au losange sur la base du plan de succession déjà défini.



'Pendant cinq ans, Luca de Meo a oeuvré pour remettre Renault Group, là où est sa place. Sous son leadership, notre entreprise a retrouvé une base saine, elle dispose aujourd'hui d'une magnifique gamme de produits et a renoué avec la croissance', commente Jean-Dominique Senard.



Le conseil d'administration a aussi 'exprimé sa confiance dans la qualité et l'expérience de l'équipe de direction pour poursuivre et accélérer la stratégie de transformation de Renault Group dans cette nouvelle phase'.





Valeurs associées RENAULT 43,040 EUR Euronext Paris -1,62%