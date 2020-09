Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault débauche le patron de Toyota Onnaing-Valenciennes, rapporte Les Echos Reuters • 11/09/2020 à 19:01









RENAULT DÉBAUCHE LE PATRON DE TOYOTA ONNAING-VALENCIENNES, RAPPORTE LES ECHOS PARIS (Reuters) - Luciano Biondo, qui dirigeait le site d'Onnaing-Valenciennes (Nord) de Toyota, a été recruté par le groupe Renault qui a entamé une vaste restructuration de son organigramme depuis la prise de fonction de son directeur général, Luca de Meo, rapporte vendredi le journal Les Echos https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/renault-recrute-luciano-biondo-lhomme-du-made-in-france-chez-toyota-1241696. Toyota France a annoncé dans un communiqué que "Luciano Biondo, Président de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) depuis 2017, (...) a décidé de poursuivre d'autres intérêts". Selon Les Echos, il pourrait prendre la tête des usines de Renault situés dans le nord de la France (Maubeuge, Douai et Ruitz). Luca de Meo multiplie les nominations depuis plusieurs semaines afin de renouveler l'état-major qui va mettre en musique la restructuration du groupe au losange et sa stratégie de redressement. Contacté par Reuters, Renault s'est refusé au moindre commentaire. (Nicolas Delame, avec Gilles Guillaume)

Valeurs associées TOYOTA MOTOR Tradegate +1.09% RENAULT Euronext Paris -1.77% TOYOTA MOTOR LSE -84.66%