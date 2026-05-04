Renault dans le vert malgré une dégradation

(Zonebourse.com) - Le titre du constructeur automobile signe l'une des meilleures performances de l'indice CAC 40 avec un gain de 1,01%, à 30,07 euros. Pourtant, AlphaValue a dégradé son opinion sur le titre, ainsi que son objectif de cours.
Les analystes précisent toutefois qu'ils restent positifs sur le titre malgré ces dégradations. Ils estiment notamment que le groupe est largement à l'abri des principaux vents contraires du secteur, notamment sur les droits de douane, sur l'exposition directe au marché chinois et face à la surcapacité industrielle en Europe liée au déclin des immatriculations.
Parmi les autres éléments positifs, AlphaValue relève que l'organisation du groupe et le renouvellement de la gamme à travers les marques Renault, Dacia et Alpine offrent l'un des portefeuilles les plus compétitifs depuis des années. Le groupe dispose d'un fort positionnement sur l'hybride et une couverture complète des segments qui devraient favoriser de nouveaux gains de parts de marché.
Enfin, les analystes saluent la stratégie de partenariat du groupe qui permet de générer des économies d'échelle et de réduire les coûts, d'améliorer le rendement du capital employé, de renforcer les capacités technologiques et de partager les risques et enfin d'accroître la flexibilité malgré la taille plus modeste de Renault.
AlphaValue est à accumuler sur le titre, contre acheter auparavant, et la cible de cours a été abaissée de 44,80 à 35,50 euros.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer