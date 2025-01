Renault: Dacia maintient sa 3ème place sur le podium information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) - Dacia maintient sa troisième place sur le podium des véhicules particuliers les plus vendus avec une part de marché de 8,4 % en 2024 et 144 979 unités immatriculées et une part de marché VP à 8,4 %.



La marque Dacia continue de performer auprès des particuliers avec une part de marché de 14,6 % et 119 230 unités immatriculées, ce qui la positionne sur la deuxième marche du podium des ventes à particuliers.



Sandero est le véhicule le plus vendu à particuliers, tous segments confondus, et ce depuis plus de 9 ans. En 2024, Sandero enregistre 75 978 immatriculations (+ 10 %).



Duster conforte sa position de SUV le plus vendu à particuliers en France avec 41 886 immatriculations (+ 28,4 %).



Jogger est le véhicule du segment C le plus vendu à particuliers et enregistre 21 969 immatriculations ( - 11,7 %).



' Nous abordons 2025 avec optimisme : nouveau Duster et nouvelle Spring seront commercialisés sur l'année pleine et Bigster, l'offre Dacia sur le marché C-SUV, arrive au printemps. En 2025, nous communiquerons plus largement sur les offres après-vente Dacia dont Dacia Zen, offrant une garantie jusqu'à 7 ans sur l'ensemble de notre gamme. ' a déclaré Olivier Mornet - Directeur Commercial France Dacia.





