Renault: commandes ouvertes pour Austral et Espace information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi que les commandes pour ses nouveaux SUV Austral et Espace étaient ouvertes depuis aujourd'hui, avec pour chacun des modèles trois versions disponibles, en vue de mieux répondre aux usages des clients.



La firme au losange indique que la gamme Austral va devenir plus lisible avec désormais une offre sur trois niveaux: l'entrée de gamme 'Evolution', la version intermédiaire 'Techno' et la version haute au style sportif 'Esprit Alpine'.



La gamme Espace n'a pas été modifiée, avec trois versions disponibles: l'entrée de gamme 'Techno', la version sportive 'Esprit Alpine' et le niveau 'Iconic' équipé des meilleures technologies.



Renault précise toutefois avoir décidé de dissocier les prix d'entrée des versions cinq et sept places de l'Espace afin de faciliter l'accès au modèle.



L'Espace cinq places Techno affiche désormais un tarif d'entrée à partir de 45.000 euros, ou 430 par mois, tandis que l'Austral démarre à partir de 41.800 euros, ou 410 euros par mois, en version Evolution.



Les premières livraisons aux clients débuteront en France avant l'été 2025 pour les deux modèles.



La ligne Rafale profite également du restylage d'Austral et d'Espace pour compléter sa gamme avec quelques nouveautés comme un système de reconnaissance du conducteur pour un accueil personnalisé, une teinte gris schiste satin et de nouveaux packs disponibles selon les versions.





