(CercleFinance.com) - Renault qui bat un record annuel à 49,6E sera bientôt au contact des 50E testé du 4 au 12/7/2024: un retracement du zénith des 54E du 30 mai 2024 redevient un scénario plausible (invalidation possible sous 49,6E).





Valeurs associées RENAULT 49,16 EUR Euronext Paris +2,06%