Renault : +4% vers 49,5E, peut retracer les 54E information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 12:59









(CercleFinance.com) - Renault s'envole de +4% vers 49,5E et semble prendre la direction des 54E, c'est à dire du zénith du 30 mai 2024.

Au-delà, le constructeur visera les 58E, ex-zénith du 13/09/2018





Valeurs associées RENAULT 49,12 EUR Euronext Paris +3,35%