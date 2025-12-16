 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Remboursement d'obligations sécurisées Quadrim (Casino)
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 10:27

Casino annonce avoir procédé, le 15 décembre, à un remboursement de 30 millions d'euros de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 29,3 MEUR de capital et 0,7 MEUR d'intérêts courus portant sur le capital remboursé.

Le groupe de distribution précise qu'après cette opération, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 169,1 MEUR et les intérêts PIK accumulés entre le 6 avril et le 5 octobre 2025, à 1,7 MEUR.

Valeurs associées

CASINO GUICHARD
0,2436 EUR Euronext Paris +6,84%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank