Remboursement d'obligations sécurisées Quadrim (Casino)
Le groupe de distribution précise qu'après cette opération, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 169,1 MEUR et les intérêts PIK accumulés entre le 6 avril et le 5 octobre 2025, à 1,7 MEUR.
