Remake Live se renforce au Royaume-Uni

Julien Lamy, directeur des Investissements de Remake, a déclaré : "Cette acquisition reflète l'approche opportuniste de Remake, qui cible des actifs bien positionnés dans des marchés établis mais en phase de correction. Buchanan Street continue d'attirer des enseignes internationales de premier plan (Apple, Zara, House of Fraser, Omega, Boss...), et le maintien de Nike après une restructuration récente témoigne de l'intérêt soutenu pour cet emplacement. Cette opération s'inscrit dans notre stratégie d'investissement sélective, attentive aux fondamentaux locatifs mais aussi aux dynamiques de marché."

(AOF) - Remake réalise une deuxième acquisition à Glasgow pour le compte de sa SCPI Remake Live, avec l'achat du “Nike Store” situé au coeur du centre-ville. Le montant de l'acquisition s'élève à 15,3 millions d'euros, avec un rendement net à l’acquisition de 6,9% (droits inclus). L'actif est situé au 20-26 Buchanan Street, seconde rue commerçante la plus dynamique du Royaume-Uni après Oxford Street. L'immeuble historique, construit en 1889 propose une façade historique en pierre de taille et déploie une surface totale de 2 549 mètres carrés du sous-sol au 2ème étage.

