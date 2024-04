Régis Bégué rejoint Zadig Asset Management

Régis Bégué s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire professionnelle. Il a quitté Lazard Frères Gestion, où il était managing partner et responsable de l’activité de gestion actions européennes, le 29 mars dernier, après y avoir passé plus de 18 ans. Et il vient de rejoindre Zadig Asset Management, société de gestion fondée en 2005, dont le nom est tiré d’une nouvelle de Voltaire. Un joli clin d’œil pour le financier, également auteur de plusieurs romans.

Nommé associé-gérant, Régis Bégué prend la succession de Laurent Saglio, l’un des co-fondateurs, qui souhaite se retirer de Zadig AM après un congé sabbatique entamé en juillet 2023. Et ce, alors que Vincent Bourgeois, qui était présent dans l’entreprise depuis 2011, est aussi parti en février 2023. L’ex- managing partner de Lazard Frères Gestion dirigera la boutique basée entre le Luxembourg et le Royaume-Uni avec Pierre Philippon, l’autre co-fondateur. Il prendra une part du capital, aux côtés des actionnaires que sont Laurent Saglio, Pierre Philippon, Vincent Bourgeois, Vincent Steenman et IM Global Partners, qui a pris 20?% de la structure en 2020 . Enfin, Régis Bégué co-gérera Memnon European Equity, le fonds phare de Zadig qui porte le nom d’une autre nouvelle de Voltaire, avec Vincent Steenman, ainsi que d’autres mandats en actions européennes.

En rejoignant Zadig AM, Régis Bégué tente l’aventure entrepreneuriale, après 30 ans comme salarié. Le choix de Zadig AM n’a rien de fortuit. Le spécialiste des actions européennes connaît Laurent Saglio depuis 1998 - ce dernier était son client lorsqu’il travaillait chez Oddo Securities. Il a même failli rejoindre l’aventure Zadig AM en 2011 lors de la création de Memnon?! Lorsque Laurent Saglio a souhaité partir, il s’est naturellement tourné vers Régis Bégué, qui a accepté le défi.

Des encours supérieurs à 1 milliard d’euros

Au-delà de ces liens professionnels et amicaux, Régis Bégué et Laurent Saglio partagent une même vision de l’investissement en actions. « Nous sommes tous les deux des investisseurs fondamentaux. Nous avons une approche très bottom up fondée sur l’analyse financière, la connaissance du management des entreprises, la compréhension des business models. Nous sommes peu sensibles aux modes et aux tendances », détaille Régis Bégué, qui pilotait 4 milliards d’euros chez Lazard Frères Gestion.

En plus de pérenniser la gestion de Zadig AM, Régis Bégué aura pour mission de stabiliser la société d’une quinzaine de personnes et surtout de la développer. « Nous croyons que l’expérience et le parcours solides de Régis dans les actions européennes renforceront nos capacités et placeront Zadig Asset Management dans une position idéale pour construire une entreprise plus solide et nous amener au niveau supérieur », a commenté Pierre Philippon, associé gérant chez Zadig AM.

La boutique gère actuellement 1,145 milliard d’euros pour des investisseurs institutionnels, des banques privées et des clients de family offices en Europe et aux États-Unis. Il s’agit d’un recul par rapport aux encours de 1,6 milliard d’euros gérés lors de la prise de participation d’IMGP. En 2021, ses encours avaient même dépassé les 2 milliards d’euros. Sa gamme s’est aussi réduite : elle ne se compose plus que de deux fonds : Memnon European Equity, qui représente l’essentiel des actifs, et Memnon European Opportunities, géré par Francesco Rustici. Les autres fonds ont été fermés - notamment un patrimonial et un long/short .

Des tentatives de diversification qui n’ont pas trouvé leur public, mais que Régis Bégué a bien l’intention de relancer. Le dirigeant va bien sûr se focaliser sur la gestion d’actions européennes. Mais il n’exclut pas de s’ouvrir à d’autres univers. « Nous ne nous interdisons pas d’attirer des talents pour développer le marché américain et lancer, dans le futur, d’autres stratégies actions, voire d’autres classes d’actifs », confie-t-il.

Laurence Marchal