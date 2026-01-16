 Aller au contenu principal
Regions Financial en baisse après l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur à celui du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions de la banque régionale Regions Financial RF.N en baisse de 4,5% à 27,25 $ avant le marché après que les revenus du 4ème trimestre aient manqué les estimations

** RF affiche des revenus de 1,92 milliards de dollars au 4ème trimestre, manquant les estimations des analystes de 1,94 milliards de dollars

** La société cite une baisse plus importante que prévu des revenus des marchés des capitaux et des activités hypothécaires après un solide troisième trimestre

** 10 des 24 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et 2 à "vendre"; le PT médian est de 30 $ - données compilées par LSEG

** La RF a baissé de 15,4 % au cours de l'année écoulée

