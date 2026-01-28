Regenxbio s'effondre, la FDA interrompant les essais de thérapie génique pour les maladies rares après un cas de tumeur

28 janvier - ** Les actions du développeur de thérapies Regenxbio RGNX.O chutent de 34 % à 8,82 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que la FDA a interrompu les études de ses traitements expérimentaux pour deux maladies infantiles rares

** Les deux troubles sont le syndrome de Hurler et le syndrome de Hunter, des conditions qui causent un déclin physique et cognitif sévère, selon la société

** La société affirme qu'une tumeur cérébrale a été découverte chez un enfant qui avait reçu le RGX-111 quatre ans plus tôt

** Les premiers tests ont établi un lien entre l'ADN de la thérapie et un gène lié au cancer, mais le lien de causalité n'est pas clair, selon la société

** La société affirme qu'aucun cas similaire n'a été observé chez d'autres enfants traités avec RGX-111 ou RGX-121

** RGX-111 et RGX-121 sont des thérapies géniques expérimentales que la société développe pour deux maladies génétiques infantiles rares

** Les actions ont augmenté de ~86% en 2025