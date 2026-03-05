Regenxbio chute alors que la perte du quatrième trimestre s'aggrave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Regenxbio RGNX.O chutent de 8,32 % à 8,38 $

** La société affiche une perte de 1,30 $ par action au quatrième trimestre, contre une perte de 1,01 $ par action il y a un an. Les analystes s'attendaient à une perte de 96 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 30,3 millions de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (36,6 millions de dollars)

** Les dépenses de R&D pour le trimestre étaient de 59,6 millions de dollars, en raison de l'augmentation des dépenses d'essais cliniques et des coûts liés à la fabrication - RGNX

** Les actions de RGNX ont augmenté de plus de 86 % en 2025