Regeneron progresse grâce à l'extension de l'autorisation de la FDA pour un médicament contre les maladies oculaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de Regeneron REGN.O augmentent de 5,30 % à 740 $ après la fermeture des marchés

** La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis approuve la version à dose plus élevée de son médicament contre les maladies oculaires Eylea pour le traitement des patients atteints d'œdème maculaire à la suite d'une occlusion de la veine rétinienne, une cause fréquente de perte de vision, avec une posologie allant jusqu'à toutes les 8 semaines après une période initiale de posologie mensuelle

** La FDA a également approuvé une option de dosage mensuel pour certains patients dans toutes les indications approuvées du médicament

** Les mises à jour d'aujourd'hui devraient contribuer à une croissance continue, étant donné que les médecins ont souvent souligné qu'ils voulaient une dose toutes les quatre semaines sur l'étiquette avant de changer de patient - courtage J.P. Morgan

** L'occlusion de la veine rétinienne se produit lorsqu'il y a un blocage dans une veine de la rétine ** La société continue de se coordonner avec Catalent Indiana pour résoudre les problèmes en suspens

** L'action est en baisse de 1,3 % depuis le début de l'année