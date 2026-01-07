Regeneron Pharma progresse alors que BofA relève sa notation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Regeneron Pharmaceuticals REGN.O ont augmenté de 3,7 % à 805,32 $
** BofA Global Research relève la note de "sous-performance" à "achat"; augmente le PT de 627 $ à 860 $
** Le nouveau PT représente une hausse de ~11% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier considère la nouvelle version du médicament pour les yeux Eylea SD comme plus positive à la lumière des mises à jour de l'étiquette
** « Nous anticipons un potentiel de hausse significatif grâce à Dupixent et aux actifs en phase finale de développement qui arriveront en 2026 » — BofA
** L'action a augmenté de 8,4 % en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer