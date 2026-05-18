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Regeneron pénalisé par l'échec d'un traitement contre le mélanome avancé
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 15:59

L'action de Regeneron chute de près de 10% en début de séance à Wall Street, après l'échec de son traitement expérimental contre le mélanome avancé lors d'un essai clinique de phase III. Le laboratoire américain a annoncé que la combinaison du fianlimab et du cemiplimab n'avait pas atteint l'objectif principal de l'étude, qui portait sur l'amélioration de la survie sans progression des patients, à savoir la durée pendant laquelle la maladie ne s'aggrave pas.

Ce revers s'ajoute à plusieurs difficultés récentes pour le groupe, notamment les retards réglementaires concernant la version préremplie du traitement ophtalmologique Eylea et l'échec en phase avancée du médicament itepekimab contre la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Dans l'essai portant sur 1 546 patients, la combinaison testée a montré une amélioration numérique de 5,1 mois de la survie médiane sans progression par rapport au Keytruda de Merck, mais sans atteindre le seuil de significativité statistique requis.

Plusieurs analystes estiment que cette série d'échecs augmente la pression sur les prochains développements cliniques du groupe au cours des 12 à 18 prochains mois. Regeneron poursuit néanmoins un autre essai comparant cette combinaison au traitement Opdualag de Bristol Myers Squibb, même si certains courtiers se montrent désormais plus prudents quant aux chances de succès.

Le groupe a également annoncé un partenariat avec Parabilis Medicines, qui pourrait recevoir jusqu'à 2,2 milliards de dollars de paiements d'étape pour le développement de nouveaux traitements ciblant des maladies difficiles à traiter.

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