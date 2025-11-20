 Aller au contenu principal
Regeneron : la FDA étend l'autorisation du Eylea HD
information fournie par AOF 20/11/2025 à 14:15

(AOF) - La FDA a étendu l’autorisation du produit Eylea HD de Regeneron. Ce dernier peut désormais être injecté en dose de 8mg pour le traitement de patients présentant un œdème maculaire consécutif à une occlusion de la veine rétinienne, avec un schéma posologique pouvant aller jusqu’à une injection toutes les huit semaines après une période initiale d’injections mensuelles.

La FDA a également approuvé une option d'injection toutes les quatre semaines pour certains patients susceptibles de bénéficier d'un retour à ce schéma posologique dans toutes les indications approuvées : dégénérescence maculaire liée à l'âge humide, œdème maculaire diabétique, rétinopathie diabétique et l'œdème maculaire consécutif à une occlusion de la veine rétinienne.

Valeurs associées

REGENERON PHARMA
702,7500 USD NASDAQ 0,00%
