Regeneron : la FDA étend l'autorisation du Eylea HD

(AOF) - La FDA a étendu l’autorisation du produit Eylea HD de Regeneron. Ce dernier peut désormais être injecté en dose de 8mg pour le traitement de patients présentant un œdème maculaire consécutif à une occlusion de la veine rétinienne, avec un schéma posologique pouvant aller jusqu’à une injection toutes les huit semaines après une période initiale d’injections mensuelles.

La FDA a également approuvé une option d'injection toutes les quatre semaines pour certains patients susceptibles de bénéficier d'un retour à ce schéma posologique dans toutes les indications approuvées : dégénérescence maculaire liée à l'âge humide, œdème maculaire diabétique, rétinopathie diabétique et l'œdème maculaire consécutif à une occlusion de la veine rétinienne.

