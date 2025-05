Regeneron désigné pour racheter 23andMe

(AOF) - Regeneron Pharmaceutical a été désigné adjudicataire de la vente aux enchères de la quasi-totalité des actifs de 23andMe Holding Co, une société leader dans le domaine de la génétique humaine et des biotechnologies. Dans le détail, Regeneron prévoit l’acquisition des activités Personal Genome Service, Total Healt et Research Services, ainsi que la Biobank et les actifs associés, pour un montant total de 256 millions de dollars.

Cette opération, dont l'issue dépend de l'approbation du tribunal des faillites et des autorités réglementaires, ainsi que d'autres conditions de clôture habituelle, devrait être finalisée au troisième trimestre 2025. Grâce à cette reprise, 23andMe pourra poursuivre sans interruption l'ensemble de ses services de génomique grand public.

